29 gennaio 2019- 12:36 Migranti: Savino, 'su Salvini M5S smentisce se stesso o suo alleato'

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - “Il tema della giustizia è una scelta di campo. Da una parte ci sono Forza Italia e tutto il centrodestra che sono garantisti e credono che chi governa lo debbano decidere gli elettori nelle urne, e coloro che invece, come la sinistra e il M5S, sono giustizialisti ed hanno beneficiato dell’invasione di campo di certe procure nelle questioni politiche che hanno messo fuori gioco gli avversari nei tribunali". Lo sottolinea Elvira savino, deputata di Fi. "Sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, il M5S -aggiunge- si trova in grande imbarazzo perché o smentisce se stesso o smentisce il suo alleato di governo. Forza Italia, invece, non potrà mai smentire la sua storia liberale e garantista”.