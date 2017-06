MIGRANTI: SBARCO A PALERMO, GRAVE UNA DONNA CON USTIONI

19 giugno 2017- 08:51

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Tra gli oltre mille migranti sbarcati poco dopo le sette di questa mattina al porto di Palermo, a bordo della nave 'Diciotti' della Guardia costiera, c'è anche donna in gravi condizioni per le ustioni riportate durante la traversata. Ustioni forse provocate dal carburante. La donna è stata subito trasferita in ospedale dove viene curata dai sanitari. Intanto proseguono regolarmente le operazioni di sbarco al Molo Quattro Venti del porto di Palermo.