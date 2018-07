16 luglio 2018- 09:55 Migranti: sbarco a Pozzallo, minore eritreo ha perso padre nella traversata del deserto

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Era partito dall'Eritrea con il padre per riuscire a raggiungere l'Europa ma in Sicilia è arrivato da solo, perché il padre è morto durante la traversata nel deserto. E' la storia di un ragazzino eritreo di 15 anni, tra i minori non accompagnati sbarcati ieri sera a Pozzallo. Il minore ha raccontato la sua odissea al team di Save the children, come racconta la portavoce Giovanna Di Bendetto, che ha seguito per due giorni l'evolversi della situazione, fino alla decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini. Magro, triste, taciturno, il minore è riuscito ad aprirsi con fatica con i volontari fino a raccontare quanto subito dalla partenza in Eritrea. Sono stati decine i bambini sbarcati ieri sera sul molto del porto di Pozzallo. Al momento sono stati trasferiti all'hotspot di Pozzallo, ma nei prossimi giorni i minori non accompagnati e le famiglie verranno portati in comunità alloggio.