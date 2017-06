MIGRANTI: SBOARINA SU BLOCCO PORTI A ONG, PASSO CONCRETO ANCHE SE TARDIVO

29 giugno 2017- 18:47

Verona, 29 giu. (AdnKronos) - "Concordo con le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato la legittima esigenza di garantire la "sicurezza dei cittadini italiani" di fronte al montante fenomeno migratorio. Se andasse a buon fine l'ipotesi del premier Gentiloni di chiudere i porti alle Ong, sarebbe finalmente un passo concreto verso ciò che diciamo da tempo, anche se il provvedimento appare adesso piuttosto tardivo". Così all'Adnkronos, il neosindaco di Verona, Federico Sboarina commenta l'ipotesi lanciata dal premier di un blocco delle navi straniere in arrivo sulle nostre coste con a bordo i migranti."Il fenomeno migratorio non è più un fatto emergenziale ma è da tempo diventato strutturale, pertanto serve certamente essere accoglienti con chi ne ha diritto ma guai a dimenticare la tutela della nostra comunità in termini di sicurezza e di difesa delle tradizioni", conclude.