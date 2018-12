22 dicembre 2018- 16:47 Migranti: Schiavone (Asgi), da Salvini basta slogan, soccorso è obbligo

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "'I porti italiani sono chiusi' è solo uno slogan. Nessuna dichiarazione politica può cambiare le regole che prevedono l'obbligo, non la facoltà, del soccorso in mare. Matteo Salvini sta mettendo in atto solo propaganda: continua a blaterare su Facebook con dichiarazioni guerresche dimenticando che non è neppure il ministro competente". Gianfranco Schiavone, vicepresidente Asgi, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, interviene sul caso della nave battente bandiera spagnola della ong Proactiva Open Arms che ha chiesto accoglienza per oltre 300 migranti appena messi in salvo. Se le prossime ore saranno cruciali per capire se i migranti rischiano di non avere un attracco sicuro, l'esperto ricorda che "soltanto con un decreto del ministero dei Trasporti, per specifici motivi di sicurezza o ambientali, è possibile impedire l'accesso o il transito", spiega all'Adnkronos. Ma di fronte a un rifiuto formale dell'Italia ad accogliere, scatterebbero una serie di violazioni al diritto internazionale rilevanti sul piano politico e giuridico. L'Italia potrebbe violare la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare, quella internazionale sulla ricerca ed il soccorso in mare e la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Non solo: il diniego di accesso ai porti a imbarcazioni che abbiano effettuato il soccorso comporta la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. "Se succedesse qualcosa di estremo, che nessuno si augura, Salvini potrebbe rispondere, laddove si dimostrasse un suo intervento nella catena di comando in ragione del dovere giuridico di salvaguardia della vita che incombe sul paese che coordina i soccorsi, non solo di omissione di soccorso, ma anche di lesioni oppure omicidio. E non credo che l'accusa di omicidio gli consentirebbe di guadagnare voti. E' il caso che ministro Salvini si occupi di altro, magari della manovra", conclude Schiavone.