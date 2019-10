5 ottobre 2019- 13:44 **Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'con Salvini al Viminale abbiamo vissuto un incubo'**

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Con Matteo Salvini ministro dell'Interno abbiamo vissuto un incubo". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans intervenendo alla scuola di formazione politica 'Futura' organizzata da Davide Faraone (Italia Viva) a Terrasini (Palermo). Alessandra Sciurba, che è andata con la nave Mare Jonio nel Mediterraneo per salvare vite umane, ha raccontato quanto accaduto negli ultimi anni in Italia, senza risparmiare critiche all'ex ministro Marco Minniti, sul codice di condotta delle Ong. "Abbiamo assistito alla scomparsa dei diritti umani in questi anni", ha detto.