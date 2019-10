29 ottobre 2019- 12:22 Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'governi Ue si rendono complici tortura, fare sbarcare Ocean'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Centinaia di naufraghi ancora senza porto. Dopo tutte le sofferenze e le violenze subite in Libia i governi europei, Italia in testa, si rendono complici anche di questa tortura. Perché? Per paura di perdere consenso? Per il terrore di fare guadagnare terreno alla lega?". Così all'Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, parlando della nave Ocean Viking. "Chi governa avrebbe la responsabilità di difendere il diritto e i diritti e di avere il coraggio di riformare l'opinione pubblica invece che temerla - dice -Credo che l'unico codice di condotta che servirebbe davvero in questo momento è quello per i governi. Un codice che li obblighi al rispetto del diritto internazionale e della vita umana. Sbarchino subito le persone soccorse dalla Ocean Viking".