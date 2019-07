5 luglio 2019- 07:36 Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'Malta disponibile ma non riusciamo ad arrivarci'

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Malta ci ha detto che è disponibile a darci un porto Pos ma non ci sono le condizioni di sicurezza per riuscire ad arrivare sull'isola di Malta perché ci vogliono almeno undici ore di navigazione". Così, all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans che si trova a bordo della Alex, con 54 migranti soccorsi ieri in mare.