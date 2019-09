16 settembre 2019- 09:51 Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali'

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, di quelle donne, di quei bambini che avevano tutti i numeri addosso impressi dagli aguzzini libici. La dignità di queste persone oggi si rivela un coraggio straordinario: quello di avere denunciato i loro torturatori". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, commentando i tre fermi per tortura e sequestro di persone della Squadra mobile di Agrigento. Le vittime che hanno denunciato i loro aguzzini si trovavano proprio sulla barca di Mediterranea 'Alex&Co' di Mediterranea. "Ricordo un ragazzo che prima di sbarcare mi ha raccontato di suo fratello, ucciso davanti a lui e in diretta telefonica con i genitori rimasti a casa, perché l'estorsione fosse più convincente- racconta - Questo succede nei lager libici: come ha detto il Procuratore Patronaggio si tratta di crimini contro l'umanità, quelli che Mediterranea denuncia da quando esiste. Crimini che vedono complici l'Italia e l'Europa, perché commessi in centri governativi in Libia da persone in divisa, direttamente legate alle forze che l'Italia finanzia".