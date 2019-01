27 gennaio 2019- 11:43 Migranti: Scoma (Fi), 'Salvini faccia scendere minori da Sea Watch'

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non può, ogni volta, usare vite umane per fare propaganda. I diritti umani vengono prima di ogni esigenza". Lo afferma il deputato Francesco Scoma, membro dell' Ufficio di presidenza della Camera e vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a margine del convegno a Mazara del Vallo per i 25 anni del partito. "Questo atteggiamento è oramai intollerabile, permetta al più presto di far sbarcare minori a bordo della Sea Watch 3. Forza Italia - conclude - non rimarrà a guardare di fronte a questo atteggiamento vergognoso".