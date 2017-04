MIGRANTI: SCOTTO, ALFANO SPIEGHI IN PARLAMENTO PAROLE SU ONG

29 aprile 2017- 13:36

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Alfano non può fare il commentatore. Fa il ministro della Repubblica di mestiere. Trovo sbagliate le dichiarazioni che ha fatto sulle Ong e ha il dovere di venirle a spiegare in Parlamento. Un esponente del governo non può sparare nel mucchio come un Di Maio o un Salvini qualsiasi". Lo afferma Arturo Scotto, deputato di Mdp.