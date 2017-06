MIGRANTI: SCOTTO, ITALIA NON è PARENTE POVERO, UE PASSI A FATTI

29 giugno 2017- 19:17

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "L'Italia non è il parente povero dell'Europa nella gestione dei flussi migratori. Occorre passare dalle parole ai fatti. Non ci convinceranno mai che il blocco dei porti funziona. Per noi la priorità è salvare vite umane". Lo dichiara Arturo Scotto di Mdp.