4 febbraio 2019- 14:14 Migranti: Sea watch, al via lavori adeguamento su nave ferma a Catania

Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - Sono iniziati questa mattina i lavori di adeguamento sulla nave Sea watch ormeggiata al porto di Catania e bloccata a causa del fermo amministrativo deciso dalla Guardia costiera. "Abbiamo fatto venire un'agenzia ispettiva internazionale che possa verificare quali sono le prescrizioni che si applicano a questo tipo di nave", spiega all'Adnkronos Giorgia Linardi, portavoce Sea watch. Sono 32 le irregolarità riscontrate dalla Capitaneria di porto dopo lo sbarco dei 47 migranti soccorsi nel Meiterraneo. "Nel frattempo hanno cominciato a fare qualche piccolo lavoretto - spiega ancora Linardi - Ma in ogni caso, era previsto che la nave si fermasse dal 25 febbraio, doveva andare in cantiere per una sistemazione generale".