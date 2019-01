29 gennaio 2019- 13:23 Migranti: Sea watch e Mediterranea a Corte europea, 'Governo viola diritti umani' (2)

(AdnKronos) - "Impedire alle persone di scendere dalla nave costituisce anche una forma di illegittima e informale detenzione di fatto, in chiara violazione di quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo sull’inviolabilità della libertà personale (di cui si può essere privati solo sulla base di provvedimenti formali, ben motivati, e per periodi di tempo ben definiti), libertà che appartiene a chiunque, a prescindere dalla cittadinanza o dal tipo di ingresso sul territorio", dicono Mediterranea e Sea watch."La Sea-Watch 3, infatti, non è stata autorizzata fin dalla giornata del 25 gennaio a lasciare il “punto di fonda” nel quale è ancorata e tutte le persone a bordo sono di fatto trattenute sulla nave in condizioni igieniche e di salute psico-fisica che si stanno deteriorando velocemente (come dichiarato anche dai medici indipendenti saliti a bordo) - si legge ancora -A ciò si aggiunge il fatto che nella giornata di ieri è stata pubblicata un’ordinanza della capitaneria di porto di Siracusa che impedisce qualsiasi attività civile nell’arco di 0,5 miglia nautiche di distanza dalla nave che è quindi tenuta in condizioni di isolamento"."Riteniamo che l’offerta di generi di prima necessità, sebbene essenziali, non possa essere considerata misura sufficiente a porre termine alla violazione dei diritti delle persone a bordo. In questa situazione, il prolungato trattenimento anche dei minori, nonostante la richiesta della Procura di Catania di farli sbarcare immediatamente, prefigura chiaramente una violazione nella violazione", concludono.