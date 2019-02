5 febbraio 2019- 17:57 Migranti: Sea watch, 'Non partono dalla Libia perché ci sono onde alte due metri'

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia: onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch. "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania riconosce che senza Sea watch le persone sarebbero annegate".