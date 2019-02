4 febbraio 2019- 16:19 Migranti: Sea watch, 'Toninelli non è competente, solo illazioni su yacht'

Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non perdiamo altro tempo a rispondere alle illazioni del ministro Toninelli che si basano sulla mancanza di competenza". Così, all'Adnkronos, Giorgia Linardi, portavoce della Sea watch, replicando a distanza al ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. Nei giorni scorsi l'esponente del governo, dopo il fermo della nave decisa dalla Capitaneria di porto, aveva detto che la nave ong è registrata come "imbarcazione 'pleasure yacht', che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare. E mi pare ovvio, visto che è sostanzialmente uno yacht. In Italia questo non è permesso".Parole che avevano suscitato polemiche anche sui social. Anche la Sea Watch aveva replicato rendendo pubblica la documentazione ufficiale dell'ispezione effettuata dal governo olandese nei mesi scorsi in occasione del fermo amministrativo della nave disposto dalle autorità maltesi poi revocato con il riconoscimento che la nave aveva tutte le carte in regole. "Abbiamo pubblicato tutti i documenti - dice oggi Linardi - la nave è registrata come motor yacht. Non aggiungiamo altro".