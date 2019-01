25 gennaio 2019- 08:43 Migranti: Sea watch, un posto di fonda invece di un porto di sbarco

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "A #SeaWatch, per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli- Siracusa. Un 'posto di fonda' assegnato invece di un Pos", place of safety, cioè un porto di sbarco sicuro. E' quanto scrive su Twitter la nave Sea watch dopo che la Guardia costiera ha deciso di fare entrare in acque territoriali la nave della ong ma solo a 1,4 miglia dal porto di Augusta.