23 gennaio 2019- 19:06 Migranti: senatori Pd, sgombero a Castelnuovo viola diritti e dignità

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Siamo andati al Cara di Castelnuovo di Porto dove si sta verificando una grave violazione dei diritti e della dignità umana con una deportazione al buio di centinaia di migranti e lo sgombero di persone titolari di tutela umanitaria. Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la loro disperazione il senso di sgomento provocato dall'assenza di notizie per il luogo di destinazione. Abbiamo anche parlato con i tanti lavoratori, sono oltre 120, che perderanno il lavoro a fine gennaio". Lo affermano i senatori del Pd Valeria Valente, Anna Rossomando, Bruno Astorre, Monica Cirinnà, Francesco Verducci, Eugenio Comincini."Il comune di Castelnuovo di Porto -aggiungono- è un modello di integrazione e il sindaco in prima persona ci ha raccontato che esiste un'altra Italia. Abbiamo incontrato bambini che non potranno più andare a scuola e persone inserite nel mondo lavoro che perderanno l'occupazione e il reddito. Ci siamo interrogati su che fine faranno coloro che da domani saranno fuori dal Cara, rischiando di finire nell’illegalità o tra le braccia della criminalità. Abbiamo toccato con mano quali siano i crudeli effetti dell'applicazione del Dl Salvini”.