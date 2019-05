21 maggio 2019- 07:52 Migranti: sequestro Sea watch, oggi interrogatorio comandante indagato

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Verrà interrogato oggi, a mezzogiorno, nei locali della Procura di Agrigento, Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, sequestrata domenica dopo lo sbarco di 47 migranti a Lampedusa. Centore è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ieri il ministro Matteo Salvini, dopo avere appreso dell'indagine su Centore, ha detto: “Il comandante della Sea Watch è stato indagato? Questo conferma che quello che dico non è sbagliato. Non sono io il cattivo con le Ong – ha aggiunto Salvini – e questo conferma quello che sostengo da mesi e cioè che favoriscono l’immigrazione clandestina e aiutano gli scafisti. E se c’è una Procura che lo conferma, il mio lunedì è un bel lunedì”. Da ieri la nave è ancorata al porto commerciale di Licata (Agrigento) come disposto dalla Procura agrigentina.