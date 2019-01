5 gennaio 2019- 14:47 Migranti: Serracchiani, Di Maio salviniano d'acciaio

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Chi si illudeva che in Di Maio ci fosse ancora qualcosa di sinistra può cancellare ogni dubbio: il capo dei 5Stelle è un salviniano d'acciaio". Lo afferma la deputata del Pd, Debora Serracchiani, commentando le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio sul Dl Sicurezza, cui si opporrebbero "sindaci sedicenti di sinistra, solo per campagna elettorale". Per Serracchiani "la storia del contratto è una balla per imbrogliare gli elettori: la maggioranza Lega-M5S è politica e si tiene su capisaldi di destra come la sicurezza. Non parliamo solo di migranti ma anche di utilizzo delle armi da fuoco, della stretta ai diritti delle persone e dell'uscita dalla democrazia parlamentare". "Grillo e le sue teste d'uovo hanno creato un partito che si è travestito da sinistra per prendere voti ingannando milioni di italiani, ma il M5S - conclude Serracchiani - è un pezzo della destra europea, nazionalista e autoritaria".