MIGRANTI: SINDACO AUGUSTA, CHIUDERE PORTI? FINALMENTE PRESA POSIZIONE FORTE

29 giugno 2017- 18:56

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Finalmente una presa di posizione forte da parte dell'Italia. E' quello che ci voleva". Così Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta, primo comune in Italia per numero di sbarchi, commenta all'Adnkronos l'ipotesi avanzata dal premier Gentiloni di chiudere i porti italiani alle navi delle Ong straniere impegnate nel soccorso di migranti. "Credo sia un gesto molto estremo, quasi provocatorio - aggiunge - al quale il presidente del Consiglio è stato indotto dall'Europa che non ha fatto altro che lasciare sola l'Italia a gestire questa emergenza".Per la sindaca di Augusta "è ora che l'Ue si assuma le sue responsabilità, invece di scaricarle prima sulle spalle della Sicilia e poi dell'Italia". Le Ong, sottolinea, "stanno facendo un lavoro encomiabile e noi non siamo nelle condizioni di girarci dall'altra parte". Ad Augusta, dal 1 gennaio di quest'anno, "sono arrivati quasi 13mila migranti. Numeri maggiori rispetto a quelli forniti dal ministero perché - spiega Di Pietro - tengono conto anche degli arrivi 'non ufficiali', di quei barconi che approdano sulle coste". Chiudere i porti? "Non so quanto sia realmente fattibile e quanto possa essere una soluzione - conclude - Le norme di diritto internazionale impongono il soccorso in mare e se non lo facessero le navi delle Ong sarebbero quelle della Marina a recuperare i migranti. E poi i barconi continuerebbero ad arrivare, anche senza le Ong che li soccorrono".