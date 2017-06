MIGRANTI: SINDACO BELLUNO, NON SI DIMENTICHI L'ASPETTO UMANITARIO

29 giugno 2017- 14:46

Belluno, 29 giu. (AdnKronos) - "Credo che iniziative eclatanti come quella proposta dal Presidente del Consiglio circa la chiusura dei porti per frenare il continuo arrivo di migranti debbano essere attentamente valutate, non dimenticando o facendo passare in secondo piano lo scopo umanitario per favorire e lanciare un messaggio politico". Così all'Adnkronos, il sindaco, riconfermato, di Belluno, Jacopo Massaro commenta la proposta lanciata ieri dal premier sul fronte dell'emergenza migranti. "Penso comunque che sia il Governo a conoscere l'esatto quadro della situazione, e quindi a poter valutare quali siano gli strumenti di pressione più adatti per ottenere il rispetto dei patti; in questo momento, ritengo che sia fondamentale che tutti i paesi dell'Unione Europea rispettino gli accordi in materia di riassorbimento delle quote di richiedenti asilo", conclude.