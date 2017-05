MIGRANTI: SINDACO CALTANISSETTA, ACCOGLIENZA DOVERE MA SERVE REDISTRIBUZIONE

10 maggio 2017- 18:40

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Accogliere questi disperati in fuga da guerre e violenze è un dovere morale. Occorre, però, che le comunità da sempre in prima linea su questo fronte, come Caltanissetta e la Sicilia più in generale, non vengano ulteriormente appesantite. Serve una redistribuzione dei migranti. Il rischio altrimenti è di trovarsi di fronte a problemi di ordine pubblico". A dirlo all'AdnKronos è Giovanni Ruvolo, sindaco di Caltanissetta, commentando il piano del Viminale che prevede 11 nuovi centri permanenti per i rimpatri in Italia. Le strutture, che dovrebbero essere pronte entro luglio, ospiteranno chi non ha diritto a rimanere nel Paese. E tra le regioni individuate per ospitare i nuovi centri c'è anche la Sicilia con il Cie di Pian del Lago di Caltanissetta. Nella struttura attualmente ci sono oltre 200 ospiti, mentre nel vicino Cara altri 600 migranti attendono il permesso di soggiorno. "Qualche mese fa ho scritto al ministro Minniti chiedendo di un maggiore coinvolgimento nelle scelte che riguardano la mia comunità - racconta il primo cittadino -. Non ho mai ricevuto risposta". Ecco perché Ruvolo si dice "rammaricato" per questa "scelta calata dall'alto senza alcun confronto con il territorio". Una mancanza di dialogo che il sindaco giudica "poco rispettosa". "Ci saremmo aspettati - prosegue Ruvolo - un riconoscimento di questo impegno sul fronte dell'accoglienza che ricade sulla nostra comunità. Tra i miei concittadini non si sono mai registrati fenomeni di razzismo o intolleranza. Al contrario in questi anni sono stati portati avanti programmi per l'integrazione dei migranti".