3 ottobre 2019- 13:49 Migranti: sindaco, 'finalmente le istituzioni a Lampedusa'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi c'è anche il sottosegretario De Cristofaro che finalmente rappresenta una figura istituzionale presente in questa piazza, contrariamente all'anno scorso quando a Lampedusa non c'era nessuna istituzione". Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello parlando dal palco di piazza Castello in occasione delle iniziative per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 migranti. Al fianco del primo cittadino, oltre ai rappresentanti del Comitato 3 Ottobre, anche il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Giuseppe De Cristofaro. Il sottosegretario, insieme al primo cittadino, ha partecipato anche al corteo che da piazza Castello ha raggiunto la Porta d'Europa.