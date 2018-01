MIGRANTI: SINDACO LAMPEDUSA, ATTESE TROPPE LUNGHE PER TRASFERIMENTI TUNISINI

20 gennaio 2018- 09:29

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Le attese per i trasferimenti da Lampedusa sono troppo lunghe, questo è il vero problema". Lo ha detto all'Admnkronos Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, commentando la lite tra due tunisini sfociata la notte scorsa in rissa all'hotspot di Lampedusa. "Non è stata una vera rivolta - dice Martello - ma la situazione è davvero insostenibile. Il problam vero è che i tunisini non possono restare liberi tutta la giornata per Lampedusa senza fare niente, si ubriacano e diventano molesti. E poi accade quello che è successo ieri sera al centro d'accoglienza. Litigano tra loro e coinvolgono altre persone che non c'entrano nulla, come il carabiniere". "Bisogna immediatamente trasferirli, perché Lampedusa è piccola e ora ci sono 250 persone all'hotspot, troppi". Martello annuncia, poi, che la prossima settimana andrà al Viminale per "incontrare il ministro dell'Interno Marco Minniti".