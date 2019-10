7 ottobre 2019- 08:21 Migranti: sindaco Lampedusa, 'è una mattanza, non si può continuare a morire così'

Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "E' una mattanza". Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, parlando con l'Adnkronos, definisce così l'ultimo naufragio avvenuto la notte scorsa al largo dell'isola con due morti e diversi dispersi. "Non si può consentire che la gente muoia così, e continui a morire così...", dice. Il primo cittadino ha seguito per tutta la notte l'evolversi della situazione. "Io l'ho saputo alle tre di notte dal comandante della Guardia costiera - dice Martello - Mi chiedeva dove portare i cadaveri. E sono andato al molo Favaloro. Ho seguito tutta la notte quanto stava accadendo". E poi aggiunge sconsolato: "Non è cambiato nulla, se non si prendono provvedimenti seri, i morti ci saranno sempre...".