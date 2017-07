MIGRANTI: SINDACO LAMPEDUSA, GRAZIE A MATTARELLA PER SUE PAROLE

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - “Ringrazio il presidente Mattarella per le sue parole che spingono le forze politiche, in Italia ed in Europa, ad intervenire con serietà e fermezza sul tema dell’immigrazione”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa, a proposito del recente intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alle politiche europee sull’immigrazione.“Nelle parole di Mattarella ho rivisto il carattere dei lampedusani – aggiunge Martello – e la loro volontà di affrontare i temi legati all’immigrazione ed all’accoglienza con uno spirito ‘realmente europeo’. Ci aspettiamo che questo spirito da ora in poi prevalga e che non ci sia più spazio per ulteriori episodi di intolleranza da parte dei rappresentanti dei Paesi membri, perché altrimenti saremmo di fronte al fallimento dell’idea stessa di Comunità Europea”.