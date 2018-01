MIGRANTI: SINDACO LAMPEDUSA, ISOLA HOTSPOT A CIELO APERTO, A RISCHIO ORDINE PUBBLICO (2)

22 gennaio 2018- 19:02

(AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione non si parla più e i problemi restano in capo ai sindaci e alle comunità in prima linea nell'accoglienza. Dal ministro mi aspetto una maggiore attenzione nei confronti di Lampedusa, ma anche di questa gente che sbarca sulla nostra isola". Il clima sulla più grande delle Pelagie, infatti, è sempre più pesante con un numero sempre maggiore di migranti che chiede di essere trasferito. In molti hanno tentato la fuga dall'isola nascondendosi dentro gli autocompattori che portano sulla terraferma l'immondizia. "Ne abbiamo salvati circa una trentina - racconta il sindaco - che nascosti in mezzo ai rifiuti hanno rischiato la morte a causa delle esalazioni". Intanto domani a Lampedusa arriverà anche il garante nazionale il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.