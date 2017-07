MIGRANTI: SINDACO LAMPEDUSA, KURZ? VUOLE FARE DIVENTARE ISOLA UN LAGER?

20 luglio 2017- 19:30

Palermo 20 lug. (AdnKronos) - "Sarebbe opportuno che il governo italiano difendesse l'onorabilità di Lampedusa e il suo territorio visto e considerato che il signor Kurz lo vuole trasformare in un lager. Il signor Kurz vuole fare rivivere gli anni bui del suo connazionale?". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello commentando a caldo le parole del ministro austriaco Kurz. Oggi, incontrando il suo omologo italiano Angelino Alfano, Kurz ha detto: "Pretendiamo che venga interrotto il traghettamento di migranti illegali dalle isole italiane, come Lampedusa, verso la terraferma". "Forse questo signore non sa quanto è grande Lampedusa e quante persone ci possono stare - dice ancora Martello - Inoltre non può scaricare tutte le sue frustrazioni nei confronti di un'isola che dal '93 accoglie e che si è sacrificata per conto dell'Europa".