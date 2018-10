3 ottobre 2018- 11:09 Migranti: sindaco Lampedusa, non è vero che sbarchi sono finiti ma si vuole il silenzio

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto". E' la denuncia di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, durante la commemorazione delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. "Gli italiani si convincono poi che è così - dice Martello - invece poi, stando a Lampedusa, si scopre che il porto dell'isola è aperto perché attraccano direttamente al porto. Mi chiedo perché raccontare cose non vere? Perché informare la gente di cose che non ci sono? Perché tentare di cancellare la memoria e il ricordo?".E poi attacca il Governo nazionale che non ha finanziato il viaggio di alcuni studenti sull'isola. "Ecco perché non vogliono che i ragazzi vengano a Lampedusa, il nostro appello è fare veicolare le idee nelle scuole, nei giovani - dice ancora Martello - Non si può mettere il bavaglio per raccontare le cose come sono, si vogliono cancellare i morti di Lampedusa. E possibilmente anche la nostra esistenza, perché Lampedusa è scomoda al potere politico". E aggiunge: "Se il Parlamento italiano ha votato questo benedetto giorno della memoria allora perché non celebrarlo? Non è reato, invece lo vogliono fare diventare un reato, rispettare un giorno approvato dal Parlamento".E lancia un appello: "Perché l'Europa non può riconoscere il giorno della memoria per tutta l'Europa? Il messaggio che deve uscire è uno: Il ricordo non si può cancellare".