25 gennaio 2019- 14:17 Migranti: sindaco Mineo, 'Cara imposizione di Stato, prima chiude meglio è' (2)

(AdnKronos) - Nel tempo in tanti sono stati licenziati. "Oggi chi ancora lavora là dentro - racconta il primo cittadino - dice che le condizioni sono nettamente peggiorate. A tal punto che in molti spiegano che è meglio chiuderlo. Oggi assistiamo a una lenta agonia, ecco perché dico che è meglio l'eutanasia: chiudere il Cara, che oggi è una fabbrica di problemi". Purché l'addio sia "indolore". "Credo che non si debba procedere a uno sgombero forzato con l'intervento dell'esercito, ma a spostamenti programmati". Il timore del primo cittadino, però, è che al territorio restino "le macerie". Innanzitutto gli operatori licenziati che "busseranno alle porte dei servizi sociali del Comune" e poi "a carico di chi resterà chi ha la protezione umanitaria e deciderà di rimanere a Mineo?".Da tempo l'Amministrazione comunale chiede una fiscalità di vantaggio per un periodo limitato, che "consenta al territorio di risollevarsi". "Una richiesta legittima e dignitosa - conclude il sindaco -, una forma di compensazione per un Comune che è stato devastato e che ha reso in questi anni un servizio non solo all'Italia, ma all'Europa intera".