2 gennaio 2019- 20:36 Migranti: sindaco Montefalcone, dl Salvini sta dando buoni risultati

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "L'applicazione del decreto Salvini sta dando buoni risultati, è uno strumento fondamentale in materia di sicurezza e immigrazione, necessario per gli amministratori e apprezzato anche dai cittadini". Lo dichiara Anna Cisint, sindaco di Monfalcone (Go)."Nel territorio di Monfalcone è stato determinante, in particolare modo negli aspetti relativi alla occupazione abusiva di immobili con aggravamento delle pene, agli allontanamenti e ai Daspo, alle misure contro gli accattonaggi molesti. Il rispetto delle regole è un valore che tutela tutti: grazie al decreto Sicurezza introdotto dal ministro Salvini, i sindaci hanno finalmente maggiori strumenti per il controllo e il monitoraggio del proprio territorio e per la sicurezza dei cittadini".