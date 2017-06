MIGRANTI: SINDACO PADOVA, GIUSTA DETERMINAZIONE GOVERNO SU BLOCCO NAVI

29 giugno 2017- 17:30

Padova, 29 giu. (AdnKronos) - "E' giusta la determinazione del Governo Nazionale che cerca di imporre agli Stati membri dell'Unione una condivisione nell'affrontare un fenomeno che è globale ed epocale e che non è possibile lasciare sulle spalle della sola Italia. Come ho già detto più volte, fare l'interesse dei cittadini non è agitare il problema, ma collaborare fra istituzioni. Quindi su questi temi è necessario agire nell'interesse della collettività, senza nascondersi che bisogna rispondere alle inquietudini della cittadinanza". Così all'Adnkronos il neosindaco di Padova, Sergio Giordani, sulla possibilità di bloccare le navi straniere in arrivo nei nostri porti con i migranti.