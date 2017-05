MIGRANTI: SINDACO PIOLTELLO, PROTOCOLLO PREFETTURA EQUILIBRIO SODDISFACENTE

17 maggio 2017- 14:34

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - "Da diverse settimane ci stiamo confrontando con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese: un lavoro impegnativo, ma indispensabile che ci ha permesso di raggiungere un punto di equilibrio soddisfacente". Lo afferma la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti, parlando del protocollo per l'accoglienza dei profughi che verrà firmato domani in prefettura con 80 sindaci del milanese e i rappresentanti della Città metropolitana.Per Cosciotti, capofila dei comuni dell’Adda Martesana, si tratta di "un lavoro di squadra con tutti i primi cittadini che vedrà, insieme alla mia, anche la firma di 20 sindaci della Martesana dei comuni di Basiano, Bussero, Bellinzago Lombardo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Grezzago, Liscate, Masate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Pozzo d’Adda, Rodano, Segrate, Settala, Truccazzano, Vaprio d’Adda e Vignate". "Nei 20 comuni della nostra area omogenea - spiega la sindaca - sono assegnati, tenendo conto di quelli già presenti, circa 500 richiedenti asilo, al posto dei mille previsti dal piano di Anci e ministero dell’Interno". Con la firma del protocollo, "da una parte contribuiamo a fare fronte all’emergenza cui il nostro Paese è sottoposto dall’arrivo sulle nostre coste di migliaia di richiedenti asilo", dall’altra "abbiamo stabilito dei criteri condivisi per un’accoglienza di qualità, partecipata, progressiva negli arrivi, definita nei numeri e nei luoghi". Tutti questi temi, conclude Cosciotti, "saranno oggetto di confronto al tavolo con la prefettura e la Città metropolitana, per una rendicontazione condivisa di tutte le attività specifiche volte a favorire l’integrazione e la sicurezza nei nostri territori".