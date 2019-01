2 gennaio 2019- 20:55 Migranti: sindaco Pordenone, dl Sicurezza è strumento fondamentale

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Il decreto Sicurezza è uno strumento fondamentale. Le prerogative attribuite ai sindaci e il contenuto del provvedimento rappresentano elementi positivi che mi consentono di affermare che Pordenone applicherà senza alcun patemi d'animo il decreto". Lo dichiara Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone."Considero strumentali e ideologiche le prese di posizione di altri sindaci che vorrebbero disapplicare una legge dello Stato, un precedente grave e immotivato. Avere un approccio diverso dalla sinistra in materia di sicurezza e immigrazione non può diventare pretesto per infondate quanto patetiche accuse di razzismo”.