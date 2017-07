MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, CHIUSURA PORTI? DA UE POLITICA STRUZZO ED EGOISMO

7 luglio 2017- 14:07

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Ancora una volta l'Europa predica bene e razzola male, dimostrando tutto il suo egoismo. A parole si manifesta solidarietà totale e completa all'Italia salvo poi tirarsi indietro quando alle dichiarazioni di principio devono seguire i fatti. Una vera 'politica dello struzzo'". A dirlo all'AdnKronos è il neo eletto sindaco di Pozzallo (Ragusa), Roberto Ammatuna, dopo la decisione degli Stati europei di 'blindare' i loro confini. Un secco 'no' alla proposta di apertura dei porti per l'arrivo dei migranti salvati nel Mediterraneo che per il primo cittadino siciliano è incomprensibile. "Perché mai tutte le navi del mondo che soccorrono queste persone in fuga da morte e disperazione, salvando, come è giusto che sia, vite umane, devono approdare nel nostro Paese?". Una posizione che per Ammatuna è segno "dell'assenza di una vera politica comune europea. L'Ue è un insieme di Stati in cui ognuno opera per il proprio interesse. Bene ha fatto il ministro Minniti a porre il problema e sono certo che andrà fino in fondo". A Pozzallo, sede di uno dei tre hotspot presenti in Sicilia, dall'inizio dell'anno sono approdati circa 8mila migranti, tra cui "tantissimi minori non accompagnati, un problema nel problema", ammette il primo cittadino, spiegando, però, che nella sua cittadina "in tanti anni non si sono mai verificati fenomeni di intolleranza e di razzismo".