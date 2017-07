MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, CHIUSURA PORTI? DA UE POLITICA STRUZZO ED EGOISMO (2)

7 luglio 2017- 14:07

(AdnKronos) - "Siamo un esempio di politica di accoglienza - rivendica Ammatuna - e vogliamo continuare a esserlo, ma non possiamo essere lasciati soli". Insomma per il sindaco di Pozzallo anche gli altri Stati "devono farsi carico del problema perché il fenomeno migratorio non è un problema siciliano o italiano ma dell'Europa e del mondo intero". Né si può sperare che abbia una fine immediata. "Con l'acuirsi del divario tra nord e sud del mondo, con un sud sempre più povero e un nord sempre più ricco non si può pensare a uno stop dei flussi".Ma dal primo cittadino arriva anche un invito ai Governi nazionale e regionale. "L'Italia non è solo Lampedusa, che è una piccola isola e che sicuramente fa tanto sul fronte dell'accoglienza - dice -. Ci sono in Sicilia tante altre piccole realtà che con sacrificio e abdicazione svolgono un ruolo importante. A Pozzallo, a esempio, a ogni sbarco si attiva un meccanismo perfetto, ogni migrante viene accolto con la massima dignità grazie alla sinergia di tutte le forze in campo. Penso, però, che a fronte dei sacrifici - spiega Ammatuna - Stato e Regione potrebbero prevedere per le comunità in prima fila anche un ristoro". Un esempio? "Lo Stato potrebbe farsi carico di veicolare un'immagine corretta di Pozzallo - conclude -. Sui media la nostra città spesso appare come invasa dai migranti, messaggi che danneggiano la nostra politica turistica. Pozzallo, invece, è una cittadina accogliente, pulita e ordinata, con spiagge bellissime e un mare premiato da tanti riconoscimenti".