MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, DA RAGGI PROPAGANDA, SERVE RESPONSABILITà

14 giugno 2017- 19:06

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - "Una posizione propagandistica". Così il neo sindaco di Pozzallo, nel Ragusano, Roberto Ammatuna, uscito vincitore dalle urne nella tornata elettorale di domenica scorsa, definisce la posizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha chiesto al Viminale una moratoria sui nuovi arrivi di migranti nella Capitale. "Mi sembra che i Cinque Stelle stiano seguendo il vento che soffia in maniera più forte di questi tempi - dice all'AdnKronos -: quello dell'ostilità nei confronti dell'accoglienza. Invece di atteggiamenti razzisti servirebbe un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti. Aiuterebbe a gestire e controllare meglio un fenomeno che non può essere cancellato con un colpo di spugna". Dall'inizio dell'anno nella cittadina del Ragusano chiamata a rinnovare domenica scorsa sindaco e consiglio comunale sono approdati circa 5.400 migranti, di cui oltre 700 minori non accompagnati. Una ventina di sbarchi per una macchina che ormai è ben rodata. "Noi abbiamo alle spalle una lunga tradizione di accoglienza - dice ancora Ammatuna -, in città ci sono due centri per i minori e un hotspot. Da sempre facciamo la nostra parte, senza che si siano mai registrati episodi di razzismo. Siamo terra di confine e l'accoglienza è un dovere da adempiere con spirito di servizio e senza smanie di protagonismo".