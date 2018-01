MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, JIHADISTI SU GOMMONI? PRIMI A LANCIARE ALLARME

8 gennaio 2018- 14:29

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "Siamo stati i primi a lanciare questo allarme, anche se le nostre preoccupazioni sono state strumentalizzate a tal punto da far passare la nostra città, da sempre in prima linea nell'accoglienza, come razzista. Adesso le parole del ministro confermano che quell'allarme aveva un fondamento". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Pozzallo (Ragusa), Roberto Ammatuna, dopo le parole del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in un'intervista a Die Welt ha detto: "Ciò che solo alcuni mesi fa sembrava impossibile, ossia il fatto che i combattenti dell’Isis si imbarcassero su dei gommoni fatiscenti, è ora diventato possibile. Si richiede pertanto la massima allerta". Nei mesi scorsi proprio il primo cittadino del centro del Ragusano aveva espresso i propri timori al capo del Viminale. Preoccupazioni per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste. "Ci eravamo accorti - dice adesso il sindaco - di una nuova tipologia di migranti, non persone in fuga da guerre e violenze, ma giovani bulli, arroganti e prepotenti". Di fronte a questo cambiamento del fenomeno migratorio nella sua città, Ammatuna aveva preso carta e penna e aveva scritto a Minniti. "Con il ministro ho avuto un'interlocuzione assai positiva - prosegue il sindaco -, è venuto a Pozzallo e ci ha ascoltato. E' un grande ministro dell'Interno e noi ci sentiamo rassicurati dalle sue azioni".