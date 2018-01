MIGRANTI: SINDACO POZZALLO, JIHADISTI SU GOMMONI? PRIMI A LANCIARE ALLARME (2)

8 gennaio 2018- 14:29

(AdnKronos) - Ma nessun allarme deve portare a "una criminalizzazione" del fenomeno migratorio. "Pozzallo continuerà ad accogliere senza se e senza ma come ha fatto finora - dice Ammatuna -. Continueremo a essere un grande modello di accoglienza e integrazione". Domani intanto nella cittadina del Ragusano è previsto un nuovo arrivo. Poco meno di una trentina di persone. "Il dialogo aperto con il ministero è il segno che quando c'è un'interlocuzione tra le Istituzioni i problemi possono essere risolti. Oggi il nostro hotspot funziona al meglio" dice il sindaco. "Il nostro auspicio è che questo confronto possa aprirsi anche con la Regione - conclude il primo cittadino -. Fino ad oggi non c'è mai stato nessun dialogo, ma se si consolida la cultura degli alibi non si va da nessuna parte. Ognuno, invece, deve fare la propria parte e senza dialogo tra Istituzioni è la fine".