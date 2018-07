17 luglio 2018- 14:05 Migranti: Sindaco Pozzallo, noi esempio per altre città

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - “Un plauso va ancora una volta alle forze dell’ordine che in tempi rapidi sono riusciti ad individuare i presunti autori del reato e che con celerità hanno provveduto alla fotosegnalazione di tutti i migranti”. Lo afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo il fermo delle 11 persone con l’accusa di essere gli scafisti delle imbarcazioni che trasportavano i 447 migranti, trasbordati poi nelle navi “Monte Sperone” e “Protector” che sono attraccate, tra domenica e lunedì scorso, al porto di Pozzallo. “E’ la prova provata che il modello di accoglienza nella legalità proposto nella città di Pozzallo – prosegue il primo cittadino – non solo funziona ma può essere additato ad esempio da seguire anche in altre realtà”.