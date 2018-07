16 luglio 2018- 07:06 Migranti: sindaco Pozzallo, sbarco è vittoria di Italia ed Europa

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - E' terminato "con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore". Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ore segue la vicenda da vicino. "La macchina dell’Hotspot è già attiva e pronta con tutti i mezzi per il dovuto protocollo di assistenza e accoglienza", ha spiegato."Con questo sbarco la consolidata capacità organizzativa è stata messa a dura prova - ha detto il sindaco - Si rende opportuno, conclude il Sindaco, un celere incontro con il Ministro Salvini per discutere e approntare ogni dettaglio per il futuro, al fine di evitare possibili errori che potrebbero compromettere un lavoro certosino che viene effettuato da anni avendo cura nei minimi dettagli".E ancora: "Una vittoria dell’Italia tutta e dell’Europa la decisione di fare sbarcare questi migranti per questo sento il dovere di ringraziare il Ministro Salvini con tutto il suo Staff, il Prefetto di Ragusa e quanti operano per l’accoglienza all’Hotspot di Pozzallo".