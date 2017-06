MIGRANTI: SINDACO ROVIGO, BLOCCO NAVALE SUBITO, SOLO ORA GOVERNO SI SVEGLIA DA LETARGO

29 giugno 2017- 16:19

Rovigo, 29 giu. (AdnKronos) - "Blocco navale subito! Dal 2014 al 2016 sono sbarcati in Italia oltre 500mila migranti a cui si aggiungono 77mila persone arrivate solo da inizio 2017. Nel 2016 sono morte 5mila persone; a giugno 2017 i decessi sono già oltre 600. Solo oggi, l’Europa e il complice governo italiano politicamente abusivo si svegliano dal letargo delle coscienze e dal torpore dell’indifferenza verso queste vite umane. Con le stesse risorse stanziate per l’accoglienza negli ultimi tre anni – quindi quasi 10 miliardi di euro – avremmo potuto aiutare i migranti nelle loro terre d’origine e offrire opportunità a milioni e milioni di persone". Così all'Adnkronos il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin (Lega), commenta l'ipotesi di blocco delle navi straniere in arrivo nel nostro paese con a bordo migranti.