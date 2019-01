29 gennaio 2019- 09:39 Migranti: sindaco Siracusa, 'sensate parole Salvini, ma intanto facciamoli scendere'

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "E' sensato quanto dice il ministro dell'Interno Salvini: intanto facciamoli sbarcare. E poi si vede il resto". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Siracusa Francesco Italia commentando l'ok di Salvini a fare sbarcare i 47 migranti dalla Sae watch "solo se saranno trasferiti n altri paesi". "Intanto facciamoli scendere - dice il sindaco - poi si avviano le necessarie e indispensabili trattative di politica estera, perché condivido l'esigenza che l'Europa si faccia carico. Non può essere solo l'Italia a gestire questo fenomeno". Salviamoli e poi il governo faccia le sue battaglie in Europa ma non sulla pelle di questi poveracci".