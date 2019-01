2 gennaio 2019- 20:41 Migranti: sindaco Udine, garantiremo piena applicazione dl Salvini

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Il Comune di Udine garantirà piena applicazione al Decreto Sicurezza varato dal Governo e approvato dal Parlamento". Lo dichiara in una nota il sindaco di Udine, Pietro Fontanini."Oltre a condividerne le finalità ritengo che i contenuti della norma rappresentino un passaggio importante per rafforzare le tutele dei cittadini di Udine, che troppo a lungo hanno pagato le conseguenze di un'immigrazione irregolare fuori controllo. La lotta all'illegalità promossa dal ministro Salvini troverà dunque nella città che ho l'onore di rappresentare una solida alleata, nell'esclusivo interesse di tutti quei cittadini, anche non italiani, che rispettano la legge e le nostre tradizioni", conclude.