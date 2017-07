MIGRANTI: SINDACO VARESE, ORA SITUAZIONE IN STAZIONE TORNI ALLA NORMALITà

27 luglio 2017- 10:47

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Nelle prossime ore "la situazione nella Stazione dei treni di Varese deve per forza tornare alla normalità". Lo chiede Davide Galimberti, sindaco di Varese, dopo la protesta dei migranti ospiti di un centro a Busto Arsizio (Varese), che si sono diretti in città con i treni per protestare contro il mancato rilascio dei permessi di soggiorno e hanno affollato la stazione per tutta la giornata. Il sindaco chiede a Prefetto e a Questore di applicare "il recente decreto Minniti, approvato proprio per far fronte a queste situazioni, in particolare l’articolo 9 che consente di intervenire riportando l’ordine ed il decoro, consentendo così anche agli utenti dei treni di poter liberamente accedere alla stazione ferroviaria". I migranti, precisa il primo cittadino, sono richiedenti asilo ospiti nella città di Busto venuti a Varese per manifestare il proprio dissenso per la gestione della cittadina dove si trovano. "Ieri il sindaco di Busto non si è nemmeno fatto vivo, dimostrando scarso interesse per una situazione che ha avuto origine nella sua città ma che si è riversata da noi", rivela Galimberti. Il Comune di Busto Arsizio "si faccia carico di questa emergenza e risarcisca i cittadini di Varese per i disagi che ha provocato. Chiediamo inoltre al Prefetto di destinare le somme per l’ospitalità destinate alla Cooperativa KB al Comune di Varese per questi due giorni di presenza in città".