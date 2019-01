10 gennaio 2019- 18:45 Migranti: sindaco Verona, 'dl sicurezza ci è chiesto dai cittadini (2)

(AdnKronos) - "Su quaranta articoli di cui è composto il decreto, è strumentale politicizzarne un paio e mentire dicendo che è contro gli immigrati. Per la prima volta ci sono importanti fondi per i rimpatri e risorse maggiori per le forze dell’ordine. Non è vero che si negano diritti, ma è vero che si sta lavorando per garantire sicurezza agli italiani", stigmatizza."Per quanto riguarda l’applicazione del decreto, non sono d’accordo con i sindaci Orlando e De Magistris. Noi sindaci siamo i primi a dover applicare le leggi. Ecco perché mi aspettavo che il presidente Decaro precisasse che quelle espresse dai due sindaci sono posizioni personali. Oggi consegno a Decaro una delega in bianco, per usarla ogni volta che serve a ricordare che alcuni primi cittadini non rappresentano tutti i sindaci. Così come non va bene che ci siano sondaggi che chiedono se si sta con i sindaci o con Salvini", sottolinea ancora Sboarina.