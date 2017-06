MIGRANTI: SIRACUSA, AL TEATRO GRECO LA GIORNATA DEL RIFUGIATO

15 giugno 2017- 09:30

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - La Fondazione Inda partecipa per l’undicesimo anno alla Giornata mondiale del rifugiato. Al Teatro greco di Siracusa, lunedì 19 giugno alle 20,30, è in programma una serata all’insegna del teatro, della musica, della poesia e della danza con alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali. A illustrare i particolari della serata organizzata dall’Inda insieme all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati saranno, sabato 17 giugno alle 11, nel salone Amorelli di Palazzo Greco in corso Matteotti a Siracusa, il commissario della Fondazione Inda Pier Francesco Pinelli e alcuni degli artisti che si esibiranno la sera del 19 giugno, l’attore Leo Gullotta, il regista e coreografo Micha Van Hoecke, il cantautore siciliano Mario Incudine e l’attrice siracusana Rita Abela. Alla serata presentata da Mimmo Contestabile parteciperanno anche Red Canzian con la figlia Chiara, Moni Ovadia, Peppe Servillo, Anita Vitale, Ramzi Harrabi, gli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico, la giornalista Elvira Terranova, caposervizio Adnkronos, e Antonella Basilone in rappresentanza dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.