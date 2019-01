26 gennaio 2019- 13:43 Migranti: Siracusa, riunione urgente in capitaneria per decidere sbarco minori

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - E' in corso da alcune ore una riunione nella sede della Capitaneria di porto di Siracusa, alla presenza della garante per l'Infanzia, l'avvocato Carla Trommino, e della Guardia costiera e Guardia di Finanza, per decidere se fare sbarcare gli otto minori non accompagnati che si trovano sulla nave 'Sea watch 3' in rada davanti alle coste di Siracusa. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si stanno facendo accertamenti sulle documentazioni che riguardano i minori non accompagnati. Ieri era stata la stessa garante a scrivere alla Procura dei minori per chiedere lo sbarco immediato dei minori. E in serata la Procuratrice dei minori di Catania Caterina Ajello aveva scritto al ministro dell'Interno Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per chiedere lo sbarco dei ragazzini. Ma fino a oggi i giovanissimi sono ancora sulla nave a 1,4 miglia dalla costa di Siracusa, dove è in corso una manifestazione.