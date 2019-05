23 maggio 2019- 17:24 Migranti: Smeriglio, 'Marina intervenga per salvare 80 naufraghi in pericolo'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Se è vero, come denunciano dalla Sea Watch, che la nave P 492 Bettica della Marina militare, un patrigliatore ideato anche per missioni di soccorso, si trova in prossimità di un gruppo di circa 80 persone aggrappate ad un tubolare sgonfio, siamo di fronte ad un caso che non pone scelta: si salvino le persone poi si discuta pure del resto". Lo afferma Massimiliano Smeriglio candidato Pd alle elezioni europee."Non possiamo credere -aggiunge- che una nave della nostra Marina militare, che ha compiuto tante missioni di soccorso internazionale, possa assistere senza intervenire ad una tragedia. Si intervenga senza indugio o il governo sarà responsabile delle conseguenze".